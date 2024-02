Luís Marques Mendes 18 de Fevereiro de 2024 às 21:49

"É preciso substituir a PGR por uma pessoa com autoridade e capacidade de liderança"

No seu habitual espaço de opinião na SIC, Luís Marques Mendes analisa os debates eleitorais, as sondagens, as investigações na Madeira, a atuação da procuradora-geral da República, entre outros temas.