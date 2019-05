Marques Mendes: "PSD e CDS partem para legislativas em estado de coma"

Assim, há cinco anos os inscritos para votar fora do país eram 240 mil. Agora, o número de potenciais votantes subiu para um milhão e quatrocentos mil. Porém, como o grau de participação entre os emigrantes é anormalmente baixo, a abstenção tenderia inexoravelmente a aumentar.

Mesmo assim, com números tão expressivos de abstenção, não há razões para dramatizar. O alheamento dos portugueses em relação a este sufrágio não significa divórcio com o projecto europeu nem um virar de costas à União Europeia. A prova está na recente sondagem SIC/Expresso que prova, à saciedade, que em Portugal razão e coração estão com a Europa e não contra ela. Segundo esse inquérito, os portugueses gostam da Europa, acreditam na Europa e estão em sintonia com o projecto europeu.

A razão deste elevado abstencionismo, a par de uma campanha pouco mobilizadora, tem a ver com a percepção pública que existe de que as eleições para o Parlamento Europeu não são assim tão importantes. Não subscrevo esta conclusão, mas compreendo-a. O essencial, apesar de tudo, é que o ideal europeu não está em crise em Portugal. Ao contrário do que sucede noutras paragens. Do mal, o menos!

ILAÇÕES POLÍTICAS DAS EUROPEIAS

Destas eleições não há ainda conclusões definitivas que possam ser extraídas. Mas há algumas ilações que podem desde já ser retiradas.

Primeira ilação: normalmente, em eleições europeias, o poder é penalizado. Foi assim nos últimos 25 anos – em cinco eleições europeias, os partidos do poder perderam quatro e ganharam apenas uma. Desta vez, o PS, enquanto poder, saiu incólume. Não tem uma vitória exuberante mas passou o rubicão. Afinal, ganhou no teste teoricamente mais difícil, apesar do desgaste acumulado ao longo de meses.

Segunda ilação: nestas europeias bem pode falar-se de um antes e um depois da crise dos professores.

, o PSD estava praticamente empatado com o PS nas sondagens e a dinâmica de vitória estava do seu lado; Depois da crise , a dinâmica de campanha inverteu-se, o PS descolou e o PSD "afundou-se";

Terceira ilação: o PS nacionalizou estas eleições, jogando nesta campanha o seu maior trunfo – António Costa. Esta foi, em bom rigor, a campanha de Costa. Envolveu-se para além do habitual, disfarçando assim o erro de casting que cometeu ao escolher o seu cabeça de lista. O que não se compreende é o erro estratégico que a oposição cometeu ao "cair na ratoeira" e concentrar a sua campanha no ataque ao PM. Em política, os erros pagam-se. A prova aqui está.

Quarta ilação: os novos partidos não elegeram deputados. É um facto político não despiciendo. Afinal, todos se queixam dos partidos tradicionais, mas continuam a votar neles. O que prova que o nosso sistema partidário, apesar dos defeitos conhecidos e continuadamente reforçados, continua sólido e consistente. Uma ideia que se impõe à revelia do que sucede na generalidade dos países europeus. Afinal, os portugueses preferem conviver com os defeitos do que existe do que entrar em aventuras ou trilhar o caminho do experimentalismo.

Última ilação: PSD e CDS partem para as próximas eleições legislativas em estado de coma. É pena. A democracia precisa de alternativas e não do mero cumprimento de calendários e formalidades políticas.

CRISE DE LIDERANÇA NO PSD?

O resultado do PSD podia e devia ter sido bem melhor. E se não fosse a crise dos professores – um erro mais do que dispensável – o PSD até podia ter ganho as eleições. Antes da crise, o ambiente de desgaste do PS e da governação convidava a um expressivo cartão amarelo. É caso para dizer: não havia necessidade.

Mesmo assim, julgo que não haverá qualquer crise de liderança. Acrescento mesmo: não é conveniente abrir qualquer crise. Primeiro: porque, mesmo que houvesse vontade, nem sequer há tempo suficiente para concretização de liderança; Segundo: porque o desejável – agora e sempre – é que um líder seja julgado em eleições legislativas e não em eleições europeias.

Em qualquer caso, a vida de Rui Rio fica agora mais dificultada. Se não consegue ganhar as eleições mais fáceis, como é que vai conseguir ganhar as mais difíceis? Em teoria é assim. Em qualquer caso, convém nunca esquecer duas coisas: primeiro, em política nunca há caso julgado e verdades definitivamente adquiridas; depois, em política, quatro meses são, às vezes, uma eternidade e as surpresas, amiúde, surgem quando menos se espera.

RESULTADOS ELEITORAIS

O PS é o vencedor natural da noite. Vencedor porque é o mais votado e o que mais deputados elege. Natural porque esta vitória vai de encontro às previsões das sondagens. Um resultado que lhe permite acalentar a esperança de uma vitória clara e convincente nas legislativas, ainda que sem maioria absoluta.

O PSD tem uma derrota histórica. Não alcança nenhum dos seus objectivos. Tem o pior resultado eleitoral de sempre em eleições nacionais, pior mesmo do que os 24% de 1976. E, pior do que isso, ficou a uma distância enorme do PS, o seu adversário principal. Se é assim nas eleições mais fáceis, as Europeias, como será nas mais difíceis, as Legislativas? Um verdadeiro estado de choque.

O Bloco de Esquerda, por seu lado, tem uma grande vitória. Dois deputados e uma votação na ordem dos 10%. Mérito de uma dupla de qualidade – Catarina Martins e Marisa Matias. Esta última ganhou hoje provavelmente o estatuto de grande candidata presidencial de esquerda em 2021.

O PAN é a grande surpresa da noite. Tem um resultado surpreendente. Ou talvez não. Esta vitória do PAN é, a meu ver, consequência da atenção que mais eleitores dispensam à ecologia e ao ambiente. Os partidos tradicionais esqueceram os temas ambientais. O PAN está a preencher esse vazio.

O PCP tem uma derrota amarga. Perde um deputado, perde na competição com o BE e acaba a realizar um dos piores resultados de sempre em Europeias. Se tivermos em conta que já havia sido penalizado nas autárquicas, esta nova penalização faz soar campainha de alarme no PCP.