Luís Marques Mendes 04 de agosto de 2019 às 20:44

Marques Mendes: Centeno teve "uma derrota pesada. Vai ter de ficar e contrariado"

As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. Marques Mendes fala sobre a greve dos motoristas, a gestão da polémica das golas e as suas consequências, a "corrida" de Centeno para o FMI e o seu afastamento, entre outras questões.