Luís Marques Mendes 14 de Fevereiro de 2021 às 21:43

Marques Mendes: Costa “mudou de atitude” porque “está frágil” e “quer salvar a presidência portuguesa da UE”

As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário habitual na SIC. O comentador fala sobre o estado da pandemia, quando vamos desconfinar?, a mudança do Governo face à pandemia, a vacinação e as eleições autárquicas. 6. Governo de salvação nacional (4)