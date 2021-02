Marques Mendes: Desconfinamento “suave, gradual e faseado” deve começar por abrir parte das escolas

UM ANO DE PANDEMIA

Faz terça-feira um ano que a pandemia chegou a Portugal. Um breve balanço:

– 802 mil;– mais de 16 mil.. Mais do que o valor da bazuca que vamos receber!. A terceira maior dívida da UE.. E o número não é maior graças ao lay off.– A diferença entre receitas que os turistas geram em Portugal e as que os portugueses gastam lá fora encolheu 53,8%., de. Esta quebra dá bem a ideia da dimensão da crise.

É inevitável tirar algumas conclusões:

. Esta atitude tem de ser invertida. Devia haver mesmoa nível europeu. As pandemias não vão acabar.. Sobretudo ao nível das classes mais baixas, onde as famílias não têm capacidade para ajudar os filhos nos estudos nem têm dinheiro para explicações. É essencial investir na recuperação das aprendizagens.e social há que perceber três coisas:geram o maior problema de todos: maiores desigualdades sociais.. Quando estas duas anestesias terminarem, a dor vai ser maior.

QUANDO VAMOS DESCONFINAR?

Comecemos pelo estado da arte:

– Estamos com uma média diária de 1005, bem abaixo do objectivo definido pelo PR (2000 infeções/dia);– Estamos com 2638, próximos do objectivo apontado (1500 internamentos);– Aqui, sim, ainda estamos longe do objectivo. Temos 546 doentes em UCI para um objectivo de 200.– Ao contrário do prometido, continuam a diminuir em vez de aumentar. Esta semana houve uma nova redução.



Em conclusão: como disse na semana passada, esta renovação do estado de emergência faz todo o sentido. Não devemos cair em precipitações.

E daqui a 15 dias? Faz sentido manter este confinamento? Analisando o discurso do PR, parece que sim. Ouvindo o discurso do PM, parece que não. São, de facto, dois discursos diferentes. Mas são complementares. Ambos têm razão. Tem razão o PR quando diz: não podemos desconfinar agora, para voltar a confinar na Páscoa, para desconfinar logo a seguir. Tem razão o PM quando afirma que a meio de Março, com a evolução que se tem dado, é tempo de ter um plano para desconfinar.

Assim sendo, o equilíbrio possível e desejável é este.

. É preciso que a Páscoa não tenha as consequências do Natal.Entretanto,, de forma suave, gradual e faseada, começando por abrir uma parte das escolas(creches, jardins de infância, 1º ciclo)em especial nas escolas. Mas para isso é preciso ter escolas abertas.

A vacinação – Há algumas boas notícias para tentar resolver o problema do reforço da produção de vacinas:

está a "obrigar" as farmacêuticas a conceder novas licenças de produção de vacinas na Europa;para produzir mais vacinas e há a hipótese de também produzir na Índia;será aprovada já no próximo mês de Março;está a avançar uma empresa que a partir de Outubro já produzirá vacinas.

A CANDIDATURA DE CARLOS MOEDAS

Esta candidatura revela duas coisas:

. Trocou um belo lugar de Administrador da Fundação Gulbenkian e provavelmente de seu Presidente daqui a poucos anos pela coragem desta candidatura. Que é uma candidatura forte mas sem a certeza de poder ganhar. A coragem, em política, costuma ser politicamente "pagante" e isso resulta a favor de Moedas.. O líder do PSD foi inteligente. Precisava de arrancar em força para as autárquicas. Lisboa era o seu maior teste. Não podia falhar. E não falhou. Apresentou o melhor candidato possível.

Mas o que está em causa é mais do que a CM de Lisboa. É o futuro do PSD.

. Quer fazer política. Não quer ficar na sombra. Isto é legítimo e positivo, até porque Moedas é um político de qualidade.

E a verdade é esta: o PSD tem boas possibilidades nas autárquicas. Pode vencer Coimbra e Figueira da Foz. Tem boas hipóteses em Setúbal e Castelo Branco. Sem esquecer que a candidatura de Moedas ajuda a mobilizar. Porque Lisboa é uma "montra". E o candidato é um bom protagonista.







OPERAÇÃO MARQUÊS – DECISÃO QUANDO?

Na próxima semana completam-se oito meses sobre o momento em que terminou o debate instrutório sobre a Operação Marquês. Oito meses passados ainda não há decisão do Juiz de Instrução, Ivo Rosa. No fundo, a decisão é saber: quem vai e quem não vai a julgamento; e quem vai a julgamento é pronunciado por todos os crimes de que vem acusado ou apenas por alguns? Exemplificando: José Sócrates vai a julgamento ou não? E, indo a julgamento, vai ser pronunciado por todos os crimes de que está acusado ou apenas por alguns? A acusação por corrupção mantém-se ou vai cair?

. A vida do Juiz de Instrução, neste caso, não é fácil. Mesmo tendo estado em exclusividade.. Este atraso é mau para a imagem da Justiça.. Quais? Ninguém sabe?. Como dizia há poucas semanas, no







BAZUCA EUROPEIA – O QUE VAI MUDAR?

Termina amanhã o debate público sobre o plano para aplicar a bazuca europeia. Se nada mudar é mau. Mais do mesmo não é solução. Vejamos:

. E não foi por causa da crise da troika. Foi por más políticas.!!. Uma calamidade, se suceder.

É possível inverter esta situação e evitar este risco? Claro que sim. É preciso apostar no investimento público; na competitividade e no crescimento; na capitalização das empresas.

. De resto, até o nome do plano devia mudar.. Para dar o sinal certo. E. O sinal está dado no PRR e vai na direcção certa. Mas é precisoNão é nenhum drama para a dívida pública e é a grande oportunidade de fazer uma mudança de fundo.

OS ACORDOS DA TAP

Primeiro apontamento – Eu tenho um grande respeito pelos trabalhadores da TAP. Respeito que se reforçou agora. Eles não são os culpados pelo estado a que a TAP chegou. E, todavia, evidenciaram um grande sentido de responsabilidade ao aprovarem estes acordos históricos de redução de salários e de pessoas. Dir-se-á que não tinham grande alternativa. É verdade. Mas perceberam duas coisas: que a TAP tem de mudar de vida; e que a mudança se faz com paz social e não com conflito laboral.

Segundo apontamento - Mudar de vida significa o quê? Significa ter uma TAP mais pequena, com menos rotas, menos aviões, menos pessoal, menos custos. É pesado? É, mas a alternativa é fechar. Até por duas razões adicionais: primeiro, depois deste plano de reestruturação, Bruxelas não autoriza injectar mais dinheiro público na TAP nos próximos dez anos; segundo, e mais importante, os portugueses estão no limite da tolerância para com a TAP e não aceitam que o Estado passe a vida a despejar milhões e milhões na Companhia.

Terceiro apontamento - Faltam agora três outros passos essenciais:

. Deve acontecer em Abril.. É uma questão de transparência.. Nós, portugueses, somos especialistas em fazer excelentes planos que depois são sistematicamente alterados e desvirtuados.