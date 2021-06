"Parecia haver conflito entre Marcelo e Costa. Afinal não, está tudo como dantes!"

ESTADO DA PANDEMIA

1. Primeiro, o estado da arte:

· Na UE continuamos em contraciclo. A UE a melhorar. Portugal a piorar.

· Cá dentro, a situação mais delicada é na AML. Aqui se concentram 2/3 dos novos casos. E o maior número de internamentos. Efeito da variante delta, já dominante na Região. Afinal, parece que os Ingleses tinham razão e sabiam mais que os nossos especialistas.

· Mas em número de mortos, a situação melhorou muito. Somos o quinto melhor país da UE em número de óbitos. Efeito da vacinação.

2. Depois, o plano político. há ou não um conflito entre Presidente da República e primeiro-ministro sobre a forma de combater esta fase da pandemia? Eu diria o seguinte: no início da semana parecia que sim, que havia um conflito; no fim da semana a ideia de conflito ficou dissipada. O Presidente explicou que a sua ideia é que não se deve voltar ao Estado de Emergência, com o que todos concordam; o Governo clarificou que tem os instrumentos necessários para agir. Tudo como dantes!!

3. Terceiro, o plano das decisões:

a) O Governo tomou uma decisão cautelar: proibir durante o fim de semana as saídas da AML para outras regiões. A decisão é bem intencionada: evitar que a variante delta se espalhe pelo país. Tenho sérias dúvidas é que a medida seja eficaz. Querendo sair, as pessoas acabam por sair na mesma.

b) Quanto ao futuro, o importante são as decisões do Conselho de Ministros da próxima quinta-feira. E há uma boa novidade.

· Ao que apurei, o Governo vai aprovar um Dec. Lei a determinar que o Certificado Covid se aplique cá dentro e não apenas em viagens. Exemplificando: quem tiver Certificado Covid pode ter acesso sem restrições a casamentos, jogos de futebol e espectáculos. Estas três situações já estão definidas. Mas o Governo está ainda a estudar a hipóteses de alargar o Certificado Covid a outras situações, actividades e eventos, designadamente no acesso a restaurantes. E eu acrescentaria: liberdade de circulação. Quem tiver Certificado Covid não deve ter restrições à circulação pelo país.

c) Acho que esse caminho é correcto:

· Nesta fase da pandemia, o caminho não é fechar ou voltar a confinar. A solução é testar mais e vacinar ainda mais depressa. Ora, o Certificado Covid é um incentivo á testagem e á vacinação. Quem já estiver vacinado pode ter o Certificado; quem ainda não estiver vacinado pode tê-lo na mesma se fizer teste e o teste for negativo.

AS NOVIDADES DA VACINAÇÃO

1. Comecemos pelo ponto da situação:

a) Número de vacinas administradas –7,6 milhões; pessoas com, pelo menos, uma dose – 4,9 milhões; pessoas com vacinação completa – 2,9 milhões.

b) Por faixas etárias – Nas pessoas com 80 ou mais anos, 98%; entre os 70-79 anos, 99%; entre os 60-69 anos, 93%; entre os 50-59 anos, 75%; entre os 40-49 anos, 39%.

2. Novidades da vacinação para o futuro:

a) Primeiro: a segunda dose da AstraZeneca, agora que a DGS reduziu para 8 semanas a diferença de tempo entre as duas doses.

· Há 700 mil pessoas à espera da 2ª dose

· Vai demorar 3 semanas a vaciná-las

· A meio de Julho este grupo terá a vacinação completa

· As pessoas serão contactadas para agendar nova data.

b) Segundo: quais as novas fases da vacinação e respectivas datas?

· Abre amanhã a faixa dos 30-39 anos, começando acima dos 35

· Meio de julho. Abre faixa dos 20-29 anos, logo que 50% da faixa anterior esteja vacinada

· Autoridades preparam campanha de sensibilização para jovens.

c) Terceiro: a aceleração da vacinação em Lisboa e Porto, não para privilegiar os grandes centros mas para reduzir atrasos em relação ao resto do país.

· Vai abrir novo centro de vacinação em Lisboa (Estádio Universitário)

· Centro de vacinação militar – médicos e enfermeiros das FA

· Objetivo – vacinar mais 12 mil pessoas por semana

· Solução idêntica pode ser adotada no Porto.

d) Quarto: a vacinação de imigrantes, sobretudo os que não estão regularizados (logo, não têm cartão de utente de saúde)

· Imigrantes vão começar a ser vacinados

· Vacinação será concentrada em fins-de-semana

· Processo articulado com associações e confissões religiosas

· Objectivo – vacinar um grupo específico com risco de transmissão.

3. Uma boa novidade internacional: o G7 decidiu disponibilizar mil milhões de vacinas para os países em desenvolvimento. Uma medida na direcção certa.

MEDINA E OS RUSSOS( AUDITORIA)

1. Da auditoria resultam dois aspectos positivos e três aspectos assustadores:

· Positivo: foi uma auditoria rápida. Não é normal em Portugal. Veja-se o inquérito aos festejos do Sporting. Já passou um mês e meio e nada.

· Positivo: o facto de o ex-Presidente da CM, António Costa, em 2013, ter dado orientações certas sobre partilha de informação ( ao MAI e PSP).

2. Posto isto, tudo o resto é assustador:

· Primeiro: é assustador que na maior Câmara do país uma decisão de um seu Presidente não seja cumprida e que uma lei da República não seja respeitada. Foi o que sucedeu. A decisão de António Costa em 2013 não foi cumprida. A nova lei sobre protecção da dados, de 2018, não foi acatada. Esta Câmara é um susto!

· Segundo: é assustador que tudo isto aconteça e não haja na CM de Lisboa mecanismos internos de controle, escrutínio e fiscalização do seu funcionamento. Parece uma Câmara em autogestão. Um pesadelo!

· Terceiro: é assustador a falta de atenção e de respeito que os políticos na CM de Lisboa têm por questões tão simples e essenciais como esta: os contactos com Estados estrangeiros são deixados na mão de funcionários. Isto só não é de gargalhada porque é grave!

3. Nunca esperei que o Presidente da CM se demitisse. Em Portugal, com a saudável excepção de Jorge Coelho, nunca ninguém se demite por responsabilidades políticas. Mas que este caso é uma mancha na carreira política de Fernando Medina, disso não há a menor das dúvidas.

CANDIDATURAS AUTÁRQUICAS

As eleições autárquicas serão apenas em Setembro (em princípio, 26 de Setembro). Mas as candidaturas já agitam a vida política. Analisemos hoje cinco Municípios.





1. Porto – É um caso de vitória antecipada. Nunca uma vitória foi tão fácil.

a) PS e PSD renderam-se à vitória de Rui Moreira. Desistiram de tentar vencer.

b) Escolheram candidatos que são apenas para cumprir calendário. Não fazem história nem vão ganhar nada.

c) O grande mérito é de Rui Moreira. É a sua popularidade que afasta qualquer candidatura forte, quer do PS, quer do PSD.

2. Coimbra – Risco para o PS?

a) Coimbra é um risco para o PS. O partido pode perder esta Câmara.

b) O PSD lidera uma super coligação com 7 partidos, com o ex-Bastonário da Ordem dos Médicos á cabeça e pode vencer. É uma mega-geringonça.

c) O PS tem o seu Presidente desgastado. São muitos anos no poder.

3. Guarda – Risco para o PSD?

a) A Guarda é um risco para o PSD. O partido pode perder esta Câmara.

b) Há duas candidaturas da área do PSD. A oficial, protagonizada pelo Presidente da CM; uma independente, liderada por um vereador do PSD que se incompatibilizou com o partido.

c) A divisão nos eleitores "laranjinhas" pode dar a vitória ao PS.

4. Figueira da Foz – A disputa mediática

a) Não é capital de distrito, mas será uma das eleições mais mediáticas.

b) Mérito de Santana Lopes. Goste-se ou não de Santana Lopes, é difícil não reconhecer a sua atitude corajosa. Sobretudo depois do revés com o Aliança.

c) Resultado: três candidatos com qualidade e mérito (PS, PSD e Independente) e um desfecho imprevisível, sendo que o Presidente da Câmara socialista tem a vantagem de estar no poder.

5. Oeiras – Evolução na continuidade

a) Goste-se ou não se goste de Isaltino, é impossível não reconhecer que tem a reeleição praticamente assegurada.

b) Mas há duas curiosidades: o PSD tem um candidato de futuro – Alexandre Poço. Um dos jovens políticos mais talentosos do PSD.

c) E há uma candidatura independente forte, protagonizada pela jornalista Carla Castelo, apoiada pelo BE, Livre, Volt e personalidades independentes.

6. Nota final: há uma semana António Costa viu-se desautorizado com a desistência do candidato que escolheu para o Porto. Esta semana foi Rio a ser desautorizado, em Gaia. A vida dos líderes partidários não está fácil.

GUTERRES E BIDEN

Na política externa, com impacto na política interna, três casos relevantes esta semana:

1. A Comissão Europeia aprovou o PRR português com grandes elogios. Concorde-se ou discorde-se das opções do Plano, é uma boa notícia para Portugal. Mesmo em cima do fecho da Presidência Portuguesa da UE.

2. António Guterres foi reconduzido para um segundo mandato como Secretário Geral da ONU. O primeiro mandato não foi fácil, porque teve Trump na presidência dos EUA. Esperamos que tenha melhores condições de afirmação nesta segunda oportunidade.

3. O périplo de Joe Biden pela Europa foi muito relevante:

· O ponto forte foi o reforço da relação transatlântica, abalada pela dinâmica anti-Nato e anti-UE de Trump. Biden superou as melhores expectativas. Foi claríssimo na defesa da Nato e na prioridade à Europa.

· Percebe-se que o faz por convicção e por estratégia. Por convicção. Biden é um homem da velha escola, formado na guerra fria, conhecedor da política externa; por estratégia. Biden ´quer "puxar" a UE e o RU para a sua estratégia de competição com a China, evitando que a Europa seja uma terceira via e se afaste da linha dos EUA.

· Para Portugal, este reforço da relação entre a Europa e os EUA é essencial. Somos o país mais pró-atlântico do continente. Um afastamento entre europeus e americanos coloca-nos sempre numa encruzilhada estratégica difícil.

· Finalmente, o encontro com Putin. Não teve resultados concretos. Serviu apenas para quebrar gelo. Afinal, desde o fim da URSS, nunca as relações do Ocidente com a Rússia foram tão más como agora. Um sinal positivo: os embaixadores vão voltar às suas embaixadas, depois de terem sido retirados no pico da tensão. Já é alguma evolução.