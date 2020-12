Marques Mendes: Pedro Nuno Santos devia ter pedido a demissão depois de ter sido humilhado por Costa

A POLÉMICA DO SEF

Primeiro apontamento: foram precisos nove meses para o país despertar para este assassínio. Não vale a pena disfarçar: quase todos negligenciaram o assunto – PR, Governo, partidos e até alguma comunicação social. Com duas excepções a saudar – DN e Público.

Segundo apontamento: foram precisos nove meses para o Governo fazer duas coisas elementares – demitir a Directora do SEF e mandar pagar a indemnização aos familiares da vítima ucraniana. Mesmo assim, o Governo só actuou por causa da pressão da opinião pública. E nem sequer a hombridade teve de, ao menos, pagar a transladação do cadáver para a Ucrânia. Inacreditável.

Terceiro apontamento: o Ministro Eduardo Cabrita não tem condições para continuar como Ministro. Primeiro, não foi capaz de agir a tempo e horas. Segundo, é criticado por todos, incluindo pelo seu próprio partido. E, sobretudo, desqualificou-se a si próprio na Conferência de Imprensa da passada quinta-feira. Foi ridículo e, em política, o ridículo mata. Ridículo a criticar toda a gente. Ridículo a auto-elogiar-se. Ridículo a dizer que foi a sua acção como Ministro que "salvou" a recandidatura de Marcelo porque evitou mortes nos fogos florestais. Ainda não percebeu que lhe vai acontecer o mesmo que à sua antecessora – arrastar-se penosamente no lugar até sair pela porta pequena.

Quarto apontamento: a maior responsabilidade é do PM.

. E perante a passividade do seu ministro não fez nada. De um PM exige-se mais do que habilidade política. Exige-se capacidade de liderança.. Diz o PM que Eduardo Cabrita agiu bem. Bem? Com este tipo de declarações e comportamentos?



TAP – O CONFLITO ENTRE PM E MINISTRO

Comecemos pelo princípio: há uma semana eu disse duas coisas – que o Governo tinha intenção de levar a votos na AR o dossier da TAP; e que já tinha comunicado essa intenção ao PSD. O Ministro do sector, que representa o Governo, confirmou publicamente essa intenção. O PSD fez o mesmo ao declarar, através da Lusa, que o "Grupo Parlamentar do PSD foi informado pelo Governo da intenção do Executivo de levar o plano de reestruturação da TAP a debate na AR". Em conclusão: boas fontes. Só depois é que veio o recuo!

A reestruturação da TAP começa mal. Começa com um conflito político sério entre o PM e o Ministro do sector.

Como quem diz:. Nunca vi um PM destratar assim um Ministro.

Posto isto, acho que ambos se saíram mal neste conflito:

Pedro Nuno Santos garante não estar em causa continuidade no governo A carregar o vídeo ... Pedro Nuno Santos diz que não é adjunto e que tem responsabilidades perante as pessoas. Apesar das divergências com o primeiro-ministro sobre a votação do plano para a TAP no Parlamento não vê que esta situação ponha em causa a sua permanência no Governo.

No plano da relação pessoal, não é bonito o que o PM fez. Humilhar uma pessoa não se faz. Não se faz a um adversário político. Muito menos a um colega de Governo. Veja-se o exemplo de Merkel esta semana na UE. Impôs a sua vontade, sem humilhar a Hungria e a Polónia .

Humilhar uma pessoa não se faz. . No plano da governação, é um desastre. É minar a coesão do Governo e a autoridade do Ministro. O Governo fica mais fraco por culpa do PM.

. Não é pela divergência com o PM. Divergências há muitas. É pela desautorização pública a que foi sujeito.. Dizia:para não ser apanhado em contrapé." Não o tendo feito, sai. Tem um mérito: assumiu a divergência e mostrou carácter.em privado;, se achar que a divergência afecta a relação de confiança entre os dois. O que não pode é fazer o que António Costa fez:

Questão de fundo: o programa da TAP devia ou não ser votado na AR? Devia

Em circunstâncias normais, este dossier não tem de ser votado no Parlamento . É competência do Governo.

. É competência do Governo. Mas depois do precedente que foi aberto com o Novo Banco, é da mais elementar prudência que se coloque à AR esta questão: o Parlamento está disponível para autorizar , ano a ano, a injeção de capital na TAP? É que no NB, quando chegou a última prestação, o Parlamento bloqueou o processo. E se faz o mesmo à TAP? Quem se responsabiliza pelas consequências? Antes prevenir que remediar.



TAP – A REESTRUTURAÇÃO

Sobre a reestruturação da TAP nada de especialmente novo:

O país está profundamente dividido. Já não há a tolerância que havia em relação à TAP .

Já não há a tolerância que havia em relação à TAP Socialmente o plano é duríssimo (com despedimentos e cortes salariais) .

(com despedimentos e cortes salariais) Financeiramente temos mais um NB em perspectiva .

. Finalmente, falta saber se Bruxelas aceita o plano ou se exige mais rigor.

Mas há, entretanto, uma questão que muitos portugueses colocam: afinal, para que serviu a reversão da privatização da TAP feita em 2016? Para ser o Estado sozinho a meter milhões em cima de milhões? Este foi o pecado original de António Costa.

Na privatização feita em 2015, o accionista privado ficou com a maioria do capital (61%). O Estado com 34%.

O Estado com 34%. Se esta proporção se tivesse mantido, o accionista privado é que tinha neste momento a maior responsabilidade financeira . Era ele que tinha a responsabilidade maior de "arranjar" dinheiro para meter na TAP .

. . Com a reversão que foi feita por António Costa e por Pedro Marques, e com os desenvolvimentos seguintes, é caso para dizer: o Estado deu ao Sr. Neelman o Euromilhões. Salvou-o da pandemia. É o único a rir disto tudo. Os contribuintes, esses, ficaram com a "fava" .

que foi feita por António Costa e por Pedro Marques, e com os desenvolvimentos seguintes, é caso para dizer: . Talvez fosse bom o PM explicar ao país uma única vantagem que teve a reversão feita em 2016.

A RECANDIDATURA DE MARCELO

A recandidatura de Marcelo não é surpresa e a sua reeleição também não. Basta olhar para as sondagens. A novidade é o futuro. Corremos o risco, nos próximos cinco anos, de voltar a um tempo de instabilidade.

O PR teve problemas sérios nestes cinco anos, que resolveu bem – a crispação do país no início do mandato; os fogos florestais a meio; a pandemia do fim. Mas viveu sempre num ambiente de estabilidade política. Só que isto pode mudar nos próximos cinco anos. Podemos cair na tempestade perfeita – acrescentar instabilidade à crise pandémica, económica e social.

Vejamos alguns riscos que podem complicar o próximo mandato:

se o PCP não viabilizar o OE para 2022. Logo, risco de instabilidade.Um Governo "arrastado".. Ora, estas mudanças geram sempre instabilidade. Novo desafio.. Assim não se ganham eleições. Claro que isto pode mudar. Mas o risco de instabilidade é grande.. Dois erros que só servem para

O ESTADO DA PANDEMIA

Estamos com um problema sério – o número de infetados baixa ligeiramente, mas o número de internados e óbitos aumenta.

. Mas, ao que se diz, também diminuiu o número de testes. É verdade? Convinha esclarecer.. Em vésperas de facilidades natalícias, não é boa notícia.. Mas continuamos bem pior que a média europeia.

A questão mais séria é a contradição entre Portugal e Alemanha:

(por 100 mil habitantes), a Alemanha está muito melhor que Portugal –Todavia, assistimos aE hoje mesmo, domingo, anunciou as novas restricções.– que tem mais casos por dia que a Alemanha. Entretanto, esperemos que os portugueses sejam mais responsáveis que o Governo.

A BAZUCA EUROPEIA

Grande vitória da UE, da Presidência Alemã e da Chanceler Merkel. Foi o último grande momento de Angela Merkel que vai deixar o Governo alemão no próximo ano. E sai em grande. A Europa ainda vai ter saudades da Chanceler.

A solução encontrada é engenhosa. A Hungria e a Polónia ganham tempo. Cerca de dois anos até se aplicarem as novas regras europeias sobre o Estado de Direito. A UE ganha nos princípios e na eficácia para os aplicar no futuro. Solução inteligente.

Tudo isto é excelente para Portugal. Em 9 anos, entre 2021 e 2029, só a fundo perdido temos para investir 57,9 mil milhões de euros.

Na prática, em média, iremos receber a fundo perdido cerca de 6,4 mil milhões euros/ano.

É cerca do dobro do que temos recebido até ao momento.

A UE é decididamente o nosso "seguro de vida".

Vamos começar já a ter os fundos europeus em Janeiro? Não, ainda não. O processo de decisão em Bruxelas é complexo. Ainda falta a ratificação nos 27 Estados da UE do chamado dossier dos novos recursos próprios da UE.