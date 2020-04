Luís Marques Mendes 12 de abril de 2020 às 21:36

Regresso à normalidade até ao Verão do próximo ano é uma ficção

As habituais notas da semana de Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC. O comentador fala sobre o balanço da pandemia, as críticas aos bancos, a entrevista de Costa e as decisões do Eurogrupo, entre outros temas.