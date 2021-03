Luís Marques Mendes 28 de Março de 2021 às 21:31

Variante brasileira da covid: "Se forem repostos os voos da TAP para o Brasil, corremos riscos sérios"

As habituais notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre as duas semanas de desconfinamento, o processo da vacinação e a pandemia social, entre outros temas.