1. FIGURA NACIONAL DO ANO – Henrique Gouveia e Melo (79%). Uma decisão óbvia e justa. O Almirante foi o herói da vacinação. Ele e os profissionais de saúde. · Carlos Moedas, em segundo lugar (12%) · Rui Rio, em terceiro (8,8%) 2. ACONTECIMENTO NACIONAL DO ANO – Crise política / Eleições antecipadas (63%) Era uma decisão previsível face ao impacto que a crise teve no país. · Fuga e detenção de Rendeiro, em segundo lugar (19,6%) · Decisão instrutória – Caso Sócrates, em terceiro (17,5%) 3. FIGURA INTERNACIONAL DO ANO – Angela Merkel (50%). Outra decisão expectável. Merkel marcou fortemente a Alemanha, a Europa e o mundo. · Joe Biden, em segundo lugar (26%) · António Guterres, em terceiro (23,8%) 4. ACONTECIMENTO INTERNACIONAL DO ANO – Invasão do Capitólio (41,3%). A surpresa e o impacto deste acontecimento não deixaram ninguém indiferente. · Saída da Nato do Afeganistão, em segundo lugar (40,2%) · Cimeira co clima (COP 26), em terceiro (18,6%) 5. FIGURA DO DESPORTO DO ANO – Ruben Amorim (43,2%). O treinador do Sporting é também uma escolha previsível e justa. · Ricardinho, em segundo lugar (29,5%) · Pedro Pichardo, em terceiro (27,3%)