Luís Marques Mendes 13 de Novembro de 2022 às 21:44

O primeiro-ministro foi muito imprudente ao convidar Miguel Alves para o Governo

No seu espaço de opinião habitual na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre a demissão do ex-secretário de Estado Miguel Alves, a inflação, as rendes, as eleções intercalares nos Estados Unidos, entre outros temas.