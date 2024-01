“Big trouble in ‘little’ China”

Enquanto os chineses sentirem a vida a melhorar dramaticamente de ano para ano, tenderão a tolerar as fortes limitações às suas liberdades individuais, mas é possível que a paciência do chinês se esgote com o abrandamento económico e ninguém sabe o impacto que a segunda maior economia do planeta, com bilião e meio de pessoas em forte convulsão social pode ter no resto do mundo.