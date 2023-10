IVA Zero baixou preços apenas entre 3,5 e 4%

A confirmarem-se estes números, o impacto da medida está em linha com o que aconteceu no passado em Espanha ou na Finlândia. Com uma agravante. É que no caso finlandês, quando o IVA foi reposto, os preços subiram para um nível bem superior ao que teriam subido se tivessem mantido a tendência anterior à baixa inicial de imposto.