Somos a lanterna vermelha da literacia financeira na Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O aumento pronunciado da inflação sem que os rendimentos cresçam de igual forma leva necessariamente a uma quebra do poder de compra. E o pior é que para muitas famílias, as estatísticas oficiais de inflação nem sequer são uma boa medida da perda de poder de compra: a DECO em fevereiro avaliou o preço de um cabaz de bens essenciais, bens que têm um peso muito maior no orçamento das famílias mais desprotegidas.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...