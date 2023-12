Um mundo onde as pessoas têm de ter sempre opinião?

Temos tido alterações políticas significativas em diversos países, com alguns partidos históricos a perderem peso ou quase desaparecerem, novos partidos a ganhar muito peso, governos com ideias e abordagens “radicais” (ex, Javier Milei na Argentina), mas, creio que mais importante e grave, uma visão da realidade do mundo cada vez mais “dualista”, por vezes sustentada no incitamento ao ódio.