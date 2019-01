Trinta anos sem muro

Pelo mundo fora, manifestamente, os ventos não sopram para o lado do socialismo ou da esquerda. Têm sido muito falados os casos dos Estados Unidos da América e agora do Brasil, mas também se pode falar, e tem-se falado pouco em Portugal, das eleições na Andaluzia.

Em Espanha, como se sabe, temos um governo assente numa coligação entre tudo aquilo que não é PP ou Ciudadanos, sejam de direita, nos partidos regionais, ou de esquerda, incluindo o Podemos. Na prática, trata-se de uma geringonça alargada, que também serviu, fundamentalmente, para tirar Mariano Rajoy do poder e permitir que o PSOE lá voltasse. Como em Portugal, o governo é só do Partido Socialista e é viabilizado por uma maioria de deputados de diferentes forças políticas. Só que, em Espanha, de quando em vez, há eleições autonómicas dado que, por várias razões, não são na mesma data em todas as regiões. Ora, a Andaluzia é um feudo tradicional do PSOE e, por muitas mudanças que se verifiquem na política em Espanha, a orientação da Andaluzia é normalmente essa. Só que, desta vez as coisas foram diferentes. O governo Andaluz era chefiado por uma mulher voluntariosa e enérgica, Susana Diaz, e por entrevistas que ouvi, na TVE e em televisões regionais, aos porta-vozes do seu partido, os socialistas transbordavam de confiança, dias antes das eleições. Acresce que, os institutos de sondagens, como acontece frequentemente, enganaram-se e começaram a prever nova vitoria dos socialistas andaluzes, nomeadamente o Centro de Investigações Sociológicas, entidade pública, que ia assegurando esses resultados.

Deve-se sublinhar que esta derrota na Andaluzia e a previsível subida ao governo da região por parte do PP e dos Ciudadanos - com o consentimento previsível do VOX - representa a perda pelo PSOE do último bastião que detinham. Não é só, pois, nas distantes Américas que sopram estes ventos que afastam as esquerdas. Eles já andam por perto. Resta saber se há em Portugal condições para que eles também façam sentir cá os seus efeitos.