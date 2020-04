O tribunal nos tempos de vírus

Deus me livre de querer entrar pela parenética ou pela profética, reservadas apenas a alguém da dimensão de um padre António Vieira, ou então a quem cultiva, nomeadamente em jeito de mestre-escola, uma espécie de mimetismo de Vieira, ainda que de trazer por casa. Nem sermão, nem profecia, só duas ou três linhas de pensamento e preocupação. Sobre o setor que conheço melhor, a Justiça, embora algumas linhas se possam, porventura, aplicar a outros, e talvez uma ou outra, quem sabe, à “coisa” em geral; sendo “coisa” (em jeito hollywoodiano de filme catástrofe) uma forma de nomear o vírus e tudo em seu redor (sim, ele é ele, mas é também, em quase igual medida, tudo à sua volta – e nem sequer estou ainda no terreno das metáforas da doença, “a la” Sontag, estou apenas na vida prática, no imediato, no dia a dia).





A epidemia é grave, justifica muita preocupação, exige medidas especiais. Isso está, para mim, fora de questão, e devemos seguir no essencial os especialistas na matéria. Ponto parágrafo. Todavia, como em tudo na vida, há que buscar algum equilíbrio, quer entre a gravidade do risco e os efeitos das medidas para a sua prevenção, contenção e combate, quer entre a segurança aconselhável e a insegurança e a ousadia necessárias. Mais a mais, quando com tudo isto se mistura o fator tempo. Ora, vale isto por dizer que, embora tendo em conta a gravidade do que está em causa, mas também sem hiperbolizar essa gravidade (sobretudo sob doses letais de informação, repetição, desinformação e o inevitável espetáculo que tudo o que tem “pathos” gera), não podemos ficar indefinidamente nesta paralisia, quer em geral, quer em setores fundamentais, como é o caso da Justiça. Entre a inconsciência de um Bolsonaro/“boçalnaro” e o arrepio constante e aconchegante sob uma mantinha e rodeados de álcool e bolacha Maria, tem de haver um meio-termo, e a pouco e pouco temos de o procurar, e alguns têm especial responsabilidade nisso, e é-lhes exigida maior dose de risco. Mesmo deixando agora de lado a questão de saber se foi excessiva ou não a praticamente total paralisia dos tribunais decorrente do início da “coisa” (e eu acho que foi, e também acho que os profissionais forenses em geral se quiseram proteger em demasia, como se não tivessem deveres especiais, ao mesmo tempo que participavam nos aplausos à janela de quem não pôde mesmo resguardar-se – e nem todos os que mereciam foram aplaudidos, aliás), a verdade é que temos de nos interrogar: onde estamos agora, e onde nos vai isto levar?