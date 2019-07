Novos máximos, Mr. Trump

Dow Jones, S&P e Nasdaq atingiram, na semana passada, novos máximos históricos. Isto quer dizer que Trump é o principal responsável por este desempenho fantástico? Não, até porque este "Bull Market" já dura há mais de 10 anos, bem antes da atual administração norte-americana tomar posse. No entanto, Trump tem tido também a sua quota parte de mérito. Muitos consideram precipitadas e inocentes as suas declarações, mas Trump tem mais inteligência do que aparenta.A gestão dos seus avanços e recuos na questão da guerra comercial com a China aparentemente pode parecer desastrosa e patética, mas ele e a sua equipa revelam um profundo conhecimento dos mercados financeiros. Quando as Bolsas caem após as suas ameaças às exportações chinesas e atingem pontos importantes de suporte, Trump reaparece dando sinais otimistas sobre os acordos comerciais. Por vezes, Trump parece quase um analista técnico a brincar com o mundo nas mãos.A Bolsa portuguesa teve também uma excelente semana, com algumas ações a estabelecerem máximos plurianuais. Por exemplo, há quanto tempo não víamos o BCP com esta força? Quanto mais o PSI-20 se afasta do suporte dos 5.000 pontos mais aliviado me sinto porque fica mais longe a hipótese de ter de despir este fato de touro que tanto gosto de usar.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com