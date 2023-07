Em busca do máximo dos últimos 9 anos

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os últimos 2 meses têm sido bons para a Bolsa portuguesa que voltou às subidas interessantes e está já a apenas cerca de 3% do máximo dos últimos 9 anos, o que diz bem do bom momento que vive o mercado luso.



Ao longo deste ano comentei várias vezes quão aborrecido tem sido o desempenho da nossa Bolsa, sem grandes notícias e oscilações. No entanto, sempre frisei que não via qualquer razão para ...