Adeus, 16 anos depois

É com muita emoção que vos escrevo. Ao fim de 24 anos a escrever sobre Bolsa e de 16 anos a escrever ininterruptamente aqui no Jornal de Negócios, decidi que era tempo de terminar e fechar um ciclo da minha vida. Acabou. Este é o meu último artigo.



A Bolsa foi a minha vida e vocês, leitores, foram a minha casa. Acolheram-me, acarinharam-me, elogiaram-me, criticaram-me, agarraram as minhas palavras e, por isso, sinto que nunca as escrevi em ...