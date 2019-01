O grande desafio dos touros

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui

Nem este bom momento da Bolsa portuguesa impediu que a Science4you cancelasse a sua Oferta Pública de Distribuição. A empresa alegou as más condições de mercado para justificar a fraca procura que levaram ao cancelamento da operação. No entanto, olhando com atenção para o prospeto da operação facilmente percebemos o ceticismo dos investidores e a falta da procura. É verdade que precisamos de mais empresas na nossa Bolsa mas têm de ter, pelo menos, uma solidez nas suas contas e no seu modelo de negócio que atraiam investidores. Não era claramente o caso.Felizmente que o resto da Bolsa portuguesa não foi afetada por esta notícia. O bom momento continua, mas manifesto cautela para o curto prazo. O PSI encontra-se agora na sua forte zona de resistência entre os 5.000 e os 5.060 pontos (uns pontos ligeiramente acima ou abaixo não são relevantes) e, depois das subidas das últimas semanas, o índice encontra-se próximo da "sobrecompra" e, também por isso, com elevada probabilidade de uma retração ou consolidação. Não me parece que o índice possa quebrar consistentemente esta zona à primeira tentativa.O cenário perfeito para os touros seria uma consolidação em torno desta importante resistência durante uma ou duas semanas, de forma a aliviar os indicadores e poder atacar a resistência em melhores condições técnicas para ter sucesso. Os touros sabem que se ultrapassarem esse obstáculo têm muito espaço para subir, mas acredito que precisem de descansar um pouco antes de enfrentarem o seu maior desafio dos últimos tempos.