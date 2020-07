O mercado não julga ninguém

No dia em que saiu a decisão do tribunal que determinou a suspensão de funções de António Mexia na EDP e de Manso Neto na EDP Renováveis, as acções caíram, depois de terem estado durante a sessão com bons ganhos. Contudo, nos dias seguintes, os títulos recuperaram e já estão acima do que estavam antes dessa decisão.Logo alguns comentaram que o mercado estava a absolver os dois administradores das acusações que lhes estão a ser imputadas. Não posso concordar. O mercado não julgou ninguém, isso é tarefa dos tribunais. O que podemos concluir é que o mercado acredita que as empresas podem prosseguir o seu caminho de sucesso com outras pessoas à frente das empresas. Infelizmente, a justiça em Portugal é demasiado lenta para que possamos acreditar que rapidamente este processo (iniciado há vários anos) possa ter o seu fim.Antes da pandemia, EDP e EDP Renováveis eram as acções mais fortes da bolsa portuguesa. As suas cotações no mês seguinte sofreram bastante, à semelhança de quase todas as acções no mundo, mas a recuperação tem sido épica e a EDP Renováveis, na semana passada, teve o fecho mais alto da sua história! Até parece ter passado despercebido à generalidade da imprensa, mas há que destacar esse facto, sobretudo no contexto em que vivemos. E a EDP também já não anda muito longe do seu máximo histórico.No caso da EDP Renováveis, são já oito anos do mais longo "bull market" na actualidade da bolsa portuguesa. António Mexia e Manso Neto contribuíram para estes anos de bom desempenho das acções. Pelos vistos, o mercado acredita que a sua saída não vai afectar a actividade da empresa. Mas o mercado não julga a sua inocência ou culpa. Essa tarefa fica para os tribunais. Seja lá em que ano for.





