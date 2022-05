O voo da Bolsa portuguesa

The La`s

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

"There she goesThere she goes again"A bolsa portuguesa voou na semana passada, com fortes subidas consecutivas, atingindo o valor mais alto dos últimos sete anos. Na semana passada publiquei o meu artigo intitulado "O mundo desaba e Portugal resiste", onde frisei a capacidade do mercado português se aguentar perante a fraqueza das principais praças mundiais, realçando ...