Inflação: como podem as empresas reagir ao aumento de preços?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As pressões inflacionistas têm estado presentes na economia pelo menos no último ano. Vários fatores têm contribuído para tal, incluindo o retomar da atividade económica após o abrandamento causado pela pandemia, a escassez de certo tipo de matérias-primas e componentes (e.g., chips eletrónicos) e a falta generalizada de mão de obra. Mais recentemente, a guerra na Ucrânia e as sanções impostas à

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...