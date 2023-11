Impacto da IA no trabalho: o que sabemos após um ano de ChatGPT

No atual mês de novembro assinala-se a passagem de um ano desde a introdução da ferramenta de inteligência artificial (IA) ChatGPT. Esta foi a primeira aplicação de geração de texto gratuita e de uso massificado. Dois meses após o seu lançamento contava com 100 milhões de utilizadores. Mostrou ao público em geral as potencialidades da IA em proporcionar boas interações conversacionais com máquinas, e desmistificou a sua utilização.

Deste então, têm sido feitos diversos estudos sobre o impacto da IA nas empresas e no mundo de trabalho. O número de estudos é ainda limitado e a própria tecnologia está a evoluir rapidamente. Deste modo, não existe ainda grande clareza sobre os seus impactos. Não obstante, proponho-me destacar algumas ideias-chave que têm surgido e que me parecem relativamente sólidas.

A primeira é a de que a IA tem o potencial para aumentar a produtividade na grande maioria dos setores económicos. No entanto, há uma diferença face a ondas de automação passadas. Enquanto no passado as tecnologias disruptivas tiveram mais impacto nas pessoas que desempenhavam trabalhos manuais ("blue-collar", e.g., um operário fabril), com a IA prevê-se que sejam os demais trabalhadores ("white-collar", e.g., um empregado de escritório ou um consultor) a serem os mais afetados.

A segunda, é que o impacto previsto nos setores "white-collar" é complexo e diferenciado. Há que distinguir entre dois tipos de impactos. O primeiro tipo de impacto caracteriza-se por a tecnologia substituir por completo um humano na realização de uma tarefa. Naturalmente, os trabalhadores mais expostos serão aqueles que realizam tarefas repetitivas e de baixo valor acrescentado, e que podem ser mais facilmente automatizadas. Por exemplo, um estudo no setor de redatores e designers gráficos independentes concluiu que, após a introdução do ChatGPT, estes profissionais viram cair as suas encomendas bem como o preço pago pelos clientes (Hui et al., 2023; The Short-Term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market).

O segundo tipo de impacto é o aumento da produtividade dos trabalhadores em setores de trabalho de maior valor acrescentado. Aqui o panorama parece ser algo diferente. Um estudo da Harvard Business School (Dell’Acqua et al., 2023; Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality) investigou o impacto da utilização do ChatGPT pelos consultores de uma empresa de consultoria de gestão. Este estudo concluiu que o uso do ChatGTP aumentou o desempenho de todos os consultores. No entanto, foram os consultores menos qualificados que obtiveram os maiores ganhos de desempenho, beneficiando da recolha de elevado volume de informação que é feita pelo Chat GPT. Pelo contrário, os consultores mais qualificados e experientes tiveram um aumento apenas marginal do seu desempenho. Este resultado tem sido confirmado por outros estudos.

Ou seja, enquanto em setores "white-collar" com tarefas rotineiras - tipicamente empregando pessoas menos qualificadas (e.g., empregado de escritório) - parece haver uma substituição significativa de trabalho por tecnologia, nos outros (e.g., consultoria) o impacto principal é o aumento da produtividade das pessoas relativamente menos qualificadas, aproximando o seu desempenho dos trabalhadores mais experientes. Consistente com isto, um inquérito recente da Mckinsey revelou que há uma grande percentagem de empresas que não prevê que se verifique diminuição de colaboradores devido à IA (McKinsey, 2023. The Economic Potential of Generative AI).

Termino com um desenvolvimento recente que poderá dar novo impulso à IA no mundo do trabalho e além. A Open AI, proprietária do ChatGPT, acaba de anunciar planos para o lançamento de uma loja GPT. Tal como as lojas de apps para iPhone, a loja GPT permitirá a criadores utilizarem de forma aberta a tecnologia do ChatGPT para desenvolverem apps para um conjunto alargado de tarefas. Por exemplo, um assistente de viagens que aprende com as preferências de cada cliente e consegue planear uma viagem complexa de forma autónoma.

Com o tempo, ficará mais clara a intensidade do impacto da IA nas empresas e no mundo do trabalho. No momento presente, há, no entanto, uma certeza: os sistemas de IA baseiam-se na análise de padrões em grandes volumes de dados, permitindo uma aprendizagem e melhoria crescente das suas potencialidades. Mas por mais dados que existam - que são sempre sobre o passado - será impossível treinar estes sistemas para anteciparem tudo com que um mundo real cada vez mais incerto os possa confrontar. Por esta razão, os seres humanos terão que estar sempre presentes como salvaguarda última das decisões informadas por estes sistemas.