Puzzle jurídico do hidrogénio

As previsões sobre o hidrogénio (H2) no quadro da transição energética sofreram uma autêntica revolução nos últimos seis meses. Com a China e os EUA, depois da UE, a entrarem na geopolítica do H2, a questão deixou aparentemente de ser "se", mas "quando" é que as soluções energéticas de H2 se materializarão em termos decisivos.



A estratégia de liderança no H2 que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...