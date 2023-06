A tragédia de se poder ser velho em Portugal

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enquanto meio Portugal se entretém a falar sobre os inquéritos parlamentares à TAP e o outro meio Portugal se diverte em concertos com preços de ingresso que rondam os 20% do salário mínimo nacional, podemos sempre questionarmo-nos sobre a tragédia dos lares em Portugal.



Como me recuso a pagar valores absurdos para assistir a concertos e já não aguento a novela mexicana sobre o Ministério das Infraestruturas e a TAP,...