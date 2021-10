Bull & Bear: Ações e Commodities: ainda "TINA"!!

Apesar do abanão do sentimento dos investidores provocado pela correção dos mercados acionistas registada em setembro, algo de que já não tínhamos grande memória, a verdade é que, do ponto de vista fundamental e tendo em conta a conjuntura atual e evolução futura das taxas de juro, "There Is No Alternative" ou "TINA", como dizem os ingleses.