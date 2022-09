ESG - Ameaça ou vantagem competitiva laboral?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A sigla ESG [Environmental, Social and Corporate Governance ou, em português, ambiente, social e governança empresarial] entrou definitivamente no léxico das empresas e consultores, sendo já frequente a discussão em artigos sobre o seu impacto e sobre os "ratings" ESG a que investidores prestam cada vez mais atenção. Na newsletter "Spotlight on Boards", Martin Lipton, fundador da histórica Wachtel, Lipton, Rosen & Katz, escrevia que o foco ...