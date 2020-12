Bull & Bear: Novembro vai ficar para a história como mês de viragem

Novembro vai ficar para a história como mês de viragem Novembro vai ficar para a história como mês de viragem

Caminho para a recuperação é acidentado Caminho para a recuperação é acidentado

Nos próximos anos, quando as pessoas olharem para trás para a crise da covid-19, naquele que foi um ano tórrido para o mundo, novembro será provavelmente marcado como um ponto de viragem. O anúncio de três vacinas eficazes contra o vírus gerou um clima de risco nos mercados e acrescentou "lenha na fogueira" ao contexto pós-eleitoral nos EUA, ofuscando as preocupações sobre as perspetivas económicas a curto prazo.Com as notícias da vacina a sinalizarem que há luz ao fundo do túnel, a incerteza em torno da duração da crise covid-19 começa a dissipar-se, o que por sua vez traz boas perspetivas para os ativos de risco - apesar do inverno difícil que se avizinha para a economia. É provável que os mercados consigam digerir a evolução económica a curto prazo, no contexto de que melhores tempos se aproximam, tal como aconteceu em novembro.O fim da crise da covid-19 está à vista, mas o caminho para a recuperação pode ser ainda acidentado nos próximos trimestres, à medida que os governos lutam para controlar o vírus, especialmente porque os fatores sazonais tornam o processo mais difícil durante o inverno.Dados sobre atividade de negociação de alta frequência comprovam o forte impacto que as restrições tiveram no abrandamento da economia. A questão que se coloca agora é se a Europa volta a ser uma referência para os Estados Unidos da América e se serão necessárias novas restrições e, em consequência, um declínio na atividade dos serviços para conter o vírus no país.