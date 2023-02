O peso dos direitos sociais

Temos assistido a uma crescente contestação social por toda a Europa, com imagens mais marcantes em França devido ao debate das pensões e, no Reino Unido, devido aos problemas do Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS). Em Portugal, a face mais visível do descontentamento têm sido os professores, cansados de uma carreira com enormes dificuldades, baixos salários e perspetivas de estabilidade deficientes. Em todo o caso, o sentimento

...