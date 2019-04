Ouvir para desenhar o futuro do Bankinter

O Bankinter celebrou três anos em Portugal. Três anos em que mantivemos o compromisso de apoiar as famílias e empresas em Portugal e contribuímos para a recuperação e o desenvolvimento económico do país. Três anos em que apresentámos ao mercado uma oferta inovadora e diferenciada, fazendo do Bankinter um banco vivo e em crescimento, e a recompensa de receber dos nossos clientes o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.



Essa dinâmica e crescimento devem-se em grande parte a quatro vetores internos: a qualidade e motivação das nossas equipas; os nossos produtos e serviços; a proximidade do Bankinter com os seus clientes, que se traduz também em iniciativas como esta Plataforma Empresarial; e o esforço do banco em tentar entender quais os caminhos do futuro, para melhor criar e apresentar as necessárias soluções ao mercado.



A perceção do que poderá ser o crescimento das empresas e o desenvolvimento económico a curto e a médio prazo, bem como quais são as necessidades dos clientes bancários, são essenciais para definir o que será o setor bancário no futuro, e consequentemente para desenhar o Bankinter do futuro. São essas lições que o banco procura retirar quando ouve permanentemente as suas equipas, o mercado e, mais importante, os seus clientes e potenciais clientes.



Esta Plataforma Empresarial é importante para nós também por isso: por ser mais um momento em que podemos ouvir e dialogar com representantes dos setores privados e públicos, e assim pensar no que mais poderemos fazer pelas empresas pelos empresários em Portugal.



Em resposta a esta "auscultação" das necessidades e da procura incessante das melhores soluções para os nossos clientes, o Bankinter tem disponibilizado ao longo destes três anos uma oferta diferenciadora e reconhecida pelo mercado. Uma resposta sustentada na já referida proximidade, mas também no elevado e contínuo investimento na formação dos colaboradores e na inovação, através do desenvolvimento de ferramentas que permitem servir mais e melhor os nossos clientes.



Para 2019 temos argumentos para continuar a servir mais clientes particulares e empresariais, com foco especial na Banca de Empresas e na Banca de Investimentos, no Private Banking e no segmento Premier, pelo que já anunciámos a capacidade para conceder cerca de 1.500 milhões de euros de novo crédito e a abertura de mais quatro Centro de Empresas. Desta forma estamos a reforçar o compromisso de contribuir para o crescimento da economia nacional, através de uma atuação responsável e com um financiamento adequado, procurando encontrar um equilíbrio entre o apoio à economia e a saudável gestão do risco.



Para o Bankinter Portugal a dimensão não é fator crítico do nosso sucesso. Mas acreditamos ter os argumentos para ser uma referência, através da manutenção de uma operação equilibrada e sólida, de uma oferta inovadora e de serviços diferenciados. Temos a ambição, a capacidade, a equipa, a oferta e a proposta de valor para servir mais clientes particulares e empresas, para sermos uma referência como banco no setor em Portugal e no âmbito do Grupo Bankinter. É este o caminho que procuramos seguir todos os dias.



É com este caminho do futuro que iremos contribuir para o crescimento económico de Portugal.