Produtividade: a culpa vai viver solteira?

O Conselho para a Produtividade, lançou em Março último, um relatório sobre ‘A Produtividade da Economia Portuguesa’. O documento está disponível no seu site e ao longo das 96 páginas é apresentada uma análise detalhada da produtividade no nosso país. Este é um trabalho cuidadoso, baseado em múltiplos dados e estudos nacionais e internacionais, e que não se fica apenas por um diagnóstico, apresentando também uma reflexão orientada para o futuro.

De lamentar é apenas a falta de interesse com que este documento tem sido recebido. Uma discussão pública alargada sobre as perspectivas apresentadas no relatório teria sido do maior interesse e valor. Infelizmente, o documento parece já ter sido atirado para a gaveta. Deve estar na mesma que o relatório do Porter.