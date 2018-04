As baixas taxas de juros permitiram também um "boom" no subsetor de Fusões e Aquisições, contribuindo deste modo para um maior aumento das valorizações.



A necessidade de sensores de conectividade de fábrica como parte do desenvolvimento da Indústria 4.0 está relacionada precisamente com isso, com a forte procura de empresas de semicondutores analógicos por parte de clientes industriais. A Analog Devices trata-se de um fabricante diversificado de semicondutores analógicos de ponta e o fornecedor número um de conversores de dados, bem como um fornecedor líder de dispositivos amplificadores, gestores de energia e de processamento de sinal digital.



Os fornecedores beneficiam de plataformas centralizadas, mais fáceis de manter do que o modelo de software de secretária tradicional, a que se junta uma maior facilidade de acesso aos utilizadores - permitindo que as empresas façam atualizações e correções de segurança sempre que necessário.



A Oracle Corp é líder em software de infraestruturas empresariais em instalações (incluindo software de bases de dados) e aplicações. A empresa tem vindo a transitar de ofertas de software de legado para soluções assentes na nuvem, e está muito provavelmente perto de atingir o ponto de inflexão no que toca a aumento de ganhos. A empresa desenvolveu um excelente trabalho de criação de uma versão de ERP na nuvem para empresas. A Salesforce.com foi uma das primeiras ganhadoras na área do SaaS e está a aproveitar a sua liderança em matéria de automação de força de vendas para entrar em mercados adjacentes de marketing, gestão de serviço ao cliente e análise avançada. Isto permitiu-lhe aumentar a sua faturação e as suas margens - uma combinação rara de crescimento sustentado e de aumento de receitas com aumento das margens operacionais anuais acima dos 200 pontos base.



Motores adicionais de crescimento



Os investimentos como parte integrante do capex dos centros de dados são fatores que estão a contribuir também para o aumento da rentabilidade do setor. Esta carteira está a ter uma maior exposição nesta área dos centros de dados e de fornecedores de infraestruturas. A Intel continua a ter uma posição ativa na carteira e goza de um quase monopólio em termos de chips de servidores usados em centros de dados. O seu negócio de servidores tem margens superiores a 40% e margem em termos de crescimento da nuvem, o que deverá contribuir para uma aceleração do crescimento de receitas. Em termos mais gerais, os semicondutores da empresa são os pilares de uma série de tecnologias emergentes, tais como viaturas sem condutor, IA, realidade virtual e impressão 3D.



Existem também grandes oportunidades no que toca à preparação para as redes 5G - sendo 5G uma abreviatura para a quinta geração de redes móveis. As áreas destinadas à cobertura 5G exigirão investimentos significativos em cabos de fibra ótica. A Deloitte prevê um investimento necessário nos EUA de 130 a 150 mil milhões de dólares em infraestruturas de fibra nos próximos cinco a sete anos para dar devida resposta à concorrência de banda larga, cobertura rural e a densidade de sem fios necessária para a 5G. 8 A Ciena, um fornecedor global de sistema líder e verticalmente integrado, tem uma posição ativa na carteira e com exposição nesta área.



Embora esteja menos interessado em ações de serviços de TI em geral, tendo em conta a tendência estrutural para a automação de muitas das funções nas quais tradicionalmente se especializam, existem oportunidades nalguns desses nomes, dada a relativa maturidade do atual ciclo de negócios (e o carácter relativamente defensivo dessas empresas). A IBM é um desses nomes que está a passar por uma transição lenta de fornecedor de produtos de mainframe/legado para uma empresa de serviços da nuvem e de soluções de análise. Este ano, a IBM deverá beneficiar do arranque de um novo ciclo de produtos mainframe, procura de software relacionado e contratos de licença empresarial, bem como de uma recuperação do seu crescimento de receitas de serviços globais de negócios. Em termos mais gerais, as recentes alterações fiscais nos EUA que favorecem o capex são mais de curto prazo do que o aumento de capex de longo prazo, mas continua a ser contido um estímulo.



Conclusão



Temos vindo a assistir a vários anos de desempenho impressionante das ações de tecnologia, e a mudar a orientação da carteira FF Global Technology Fund para uma posição mais defensiva desde finais de 2016 - reduzindo as exposições para áreas mais cíclicas como o hardware e os semicondutores e aumentando a posição do fundo em áreas mais defensivas como o software. Mas, no geral, as perspetivas de crescimento a longo prazo do setor continuam fortes - uma posição consubstanciada pelo significativo investimento estrutural em recursos de TI que estamos a assistir em todos os setores.



Este artigo foi redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico.







Para tentarem evitar disrupções as empresas em vários sectores estão a ver-se obrigadas a investirem em tecnologia, o que pode dar um novo fôlego a este sector. As recentes alterações fiscais a nível federal nos EUA estão a favorecer o capex, dada a depreciação acelerada que agora é incentivada. Os investidores centram agora as suas atenções no capex e na sua natureza mutável - graças ao crescente papel das TI no investimento das empresas. As empresas de "Software como Serviço" (SaaS) estão a beneficiar de fluxos recorrentes de receitas proporcionados pelo aumento das suas vendas, marketing e otimização de processos. O investimento nas redes sem fios de 5.ª Geração oferece novas oportunidades com resultados a longo prazo. As TI estão a beneficiar de um maior número de investimentos a longo prazo, compensando deste modo determinados fatores cíclicos comuns neste sector, mantendo a sua tónica na gestão ativa de tecnologias.Semicondutores e Equipamento de Semicondutores é um subsetor que recebeu fluxos de capital substanciais nos últimos anos dado o entusiasmo em torno da Inteligência Artificial (IA), viaturas autónomas e outras tecnologias emergentes. A mudança na localização dos transístores - dos PC e telemóveis para fábricas, viaturas e outros dispositivos de Internet of Things (IoT) - está a revolucionar este subsetor, uma vez que, de cada vez que a localização do chip muda, alteram também as vantagens em termos de ecossistema dos vendedores de chips estabelecidos.