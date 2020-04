Um mundo fechado

O setor dos transportes aéreos foi durante décadas um monopólio com controlo das autoridades nacionais. Esta fragmentação em mercados nacionais e a inexistência de concorrência tornaram-se muito rapidamente obsoletas e incompatíveis com o aumento crescente da procura. A adoção de uma política de mercado era essencial. Na década de 70, mais concretamente em 1978 liberalizam-se as companhias aéreas nos EUA. Em 1986 esta desregulamentação estende-se à Europa.

No último trimestre o transporte aéreo voltou a estar fortemente regulamentado e controlado, não por ter perdido a liberalização conseguida, mas pelas fortes restrições ao movimento de pessoas que a situação impõe e os governos obrigam.

A missão do transporte aéreo é garantir a mobilidade das pessoas e mercadorias, quando as fronteiras encerram e o movimento é proibido pelos governos, a sua missão esvazia-se.

Em fevereiro de 2020 os impactos desta pandemia já se faziam notar, quebras da procura da ordem dos 14% relativamente a fevereiro de 2019, eram os primeiros sinais duma crise que se propaga agora por todo o mundo. Ainda, em fevereiro as viagens domésticas na China colapsaram e a procura internacional por voos para a Ásia-Pacifico caiu vertiginosamente. O esforço das companhias aéreas para reduzir a capacidade foi imenso. No entanto, o sector da aviação tem uma capacidade fixa e custos que exigem uma lotação mínima para viabilizar a operação, que não são compatíveis com os níveis de tráfego que se registavam. Entre fevereiro e março as companhias aéreas começaram a parar. Os aeroportos são hoje verdadeiros parques de estacionamento.

Um inimigo sem rosto fechou fronteiras, desvirtuou a proximidade social que o turismo exige, forçando a estacionar uma atividade cuja missão está esvaziada. Se em fevereiro a quebra da procura se situava nos 14% a nível mundial, na ásia pacífico estas quebras rondavam os 41%.





No segundo trimestre e terceiro trimestre esperam-se quebras de 56% e 40% respetivamente na capacidade. Espera-se ainda, mais de 2 milhões de viagens canceladas e 252 biliões de dólares de receitas perdidas (IATA).

Se as viagens aéreas estagnaram sem data de regresso, o turismo não revela perspetivas muito melhores. Prevê-se que o verão de 2020 fique circunscrito aos fluxos inter-regionais ou na melhor das hipóteses aos fluxos nacionais.

Num turismo eminentemente doméstico, voos de curta distância e transporte terrestre registarão alguma atividade, mas não suficiente para assegurar a recuperação económica que esperamos.

Voos internacionais este ano serão sempre imprudentes, se se atender aos diferentes ciclos de evolução do vírus nos diferentes países. A abertura de fronteiras pode acontecer pelo desespero económico, mas será sempre imprudente porque abre a hipótese de despoletar um novo ciclo de vírus.