Para salvar a democracia, combata-se a desigualdade

Nestes tempos tumultuosos, muitas vezes parece que um choque rapidamente eclipsa outro. Antes que um problema possa ser resolvido, outra crise emerge. Há apenas algumas semanas, a guerra na Ucrânia dominava as parangonas, mas o recente surto de violência entre Israel e o Hamas passou a estar no centro do palco.