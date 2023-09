A Europa tem de levar a sério a questão dos minerais críticos

A Lei das Matérias-Primas Críticas da UE, adotada este ano, já pôs em marcha as mudanças políticas necessárias. Tal como a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu no seu discurso do Estado da União, este mês, muitos países em todo o mundo estão ansiosos por trabalhar em conjunto para assegurar cadeias de abastecimento mundiais.