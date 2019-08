Jayati Ghosh 26 de agosto de 2019 às 14:00

A política comercial dos EUA está na origem dos preços exorbitantes dos medicamentos

O representante do Comércio dos EUA trabalha há muito com multinacionais farmacêuticas no sentido de manter em níveis elevados os preços dos medicamentos noutros países, ameaçando assim a saúde e as vidas dos doentes pobres na Índia e em todo o mundo em desenvolvimento. E agora o problema dos preços exorbitantes dos fármacos está a colocar-se também nos Estados Unidos.