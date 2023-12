A questão negligenciada que vai definir o futuro da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre todos os grandes testes que a União Europeia (UE) enfrenta no final de 2023, o mais importante é o que vai receber menor atenção. Com os líderes europeus a trabalharem para chegar a um acordo sobre novas regras orçamentais que regem os orçamentos dos Estados-membros, nada menos está em jogo do que a sustentabilidade da união monetária europeia.