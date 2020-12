A UE tem de quebrar o impasse do Brexit

Esta semana vamos saber finalmente se poderá ser fechado um acordo sobre o Brexit. O que quer que se decida, terá implicações significativas a longo prazo para a Europa, afetando não só os termos de troca e as regras comuns, como também o lugar da União Europeia no mundo. Para se poder manter firme e defender os seus interesses perante a China e os Estados Unidos, a UE deve manter uma relação forte com o Reino Unido e provar

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...