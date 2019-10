Edoardo Campanella 01 de outubro de 2019 às 14:00

De regresso à Pequena Inglaterra?

Os defensores do Brexit sonham com um Reino Unido Global diretamente centrado na identidade nacional inglesa, o que, consequentemente, dilui as identidades dos escoceses, norte-irlandeses e galeses – que voltariam assim a assumir papéis de parceiros secundários no âmbito de um projeto inglês muito menos grandioso e gratificante.