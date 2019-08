Sam Rainsy 15 de agosto de 2019 às 14:00

Invasão do Camboja pela China

Hun Sen sabe que, sendo um submisso aliado da China, obtém uma poderosa protecção contra as forças nacionais hostis. E parece ter concluído que esse resultado vale mais do que o apoio do povo cambojano, grande parte do qual se ressente com a crescente presença comercial da China que só beneficia uma elite corrupta.