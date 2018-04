O bê-á-bá do “Doing Business”

O relatório anual Doing Business (DB) do Banco Mundial é provavelmente a sua publicação mais citada. É também a mais polémica, e com o lançamento do Doing Business 2018 em Outubro passado, a controvérsia em torno do relatório atingiu novos patamares, com alguns críticos a acusá-lo de ofuscação, manipulação de dados e manipulação política.

Estive estreitamente envolvido com o relatório DB de 2012 a 2016, e por isso tive que me conter para não entrar no debate sobre o assunto. Mas agora, uma análise do índice DB e do relatório anual parece valer a pena.