O fantasma de Arthur Burns

Quando Burns deixou o cargo de presidente da Fed, já só restava 35% do IPC [ou seja, cerca de dois terços dos artigos que entravam no cálculo do índice tinham sido retirados] – mas o índice de preços no consumidor continuava a disparar a um ritmo de dois dígitos! Só nessa altura, em 1975, é que Burns admitiu – demasiado tarde – que os Estados Unidos tinham um problema de inflação. A lição dolorosa: ignorar os chamados fatores transitórios é bastante perigoso.