O tempo da liderança global da China

A guerra na Ucrânia está a aproximar cada vez mais o mundo de uma crise existencial. As lições do século XX e as suas terríveis guerras mundiais foram perdidas pelos líderes de hoje. O dividendo de paz da Guerra Fria foi desperdiçado. Duas superpotências – os Estados Unidos e a Rússia – estão à beira de um confronto militar inimaginável. O ímpeto da escalada do conflito ameaça tornar-se

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...