Howard Davies © Project Syndicate, 2008. www.project-syndicate.org 02 de janeiro de 2019 às 14:00

Os novos riscos na regulação do risco Os reguladores são apanhados no fogo cruzado das expectativas conflituantes. Os bancos querem ser deixados à vontade, a menos que precisem de ajuda. Os consumidores e os seus representantes políticos querem que os reguladores estejam a par de todas as transacções, prontos para intervir em tempo real perante qualquer problema.