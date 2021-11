Se querem apoiar os esforços do clima, apoiem os autarcas

As cidades albergam uma crescente maioria da população mundial e geram em torno de 75% do consumo mundial de energia e 70% das emissões de dióxido de carbono. Felizmente, os presidentes das câmaras têm um grau importante de autoridade na gestão das principais fontes dessas emissões, em particular nos transportes e no uso energético dos edifícios.