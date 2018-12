Patrick V. Verkooijen 24 de dezembro de 2018 às 14:00

Viver com as alterações climáticas O debate sobre o clima já não gira em torno das causas; está já bem claro que os culpados são os combustíveis fósseis e a actividade humana. Em vez disso, a pergunta que se coloca é saber como podem milhares de milhões de pessoas e empresas em risco adaptar-se rapidamente de modo a garantirem que as suas comunidades sejam o mais resilientes possível