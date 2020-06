Jean Pisani-Ferry 12 de junho de 2020 às 14:00

O incerto consenso da pandemia

As nossas sociedades precisam de um debate aberto e com base em factos sobre as opções que temos pela frente e os princípios que devem orientar a tomada de decisão. No entanto, não é certo que o consigam realizar agora. A batalha entre uma nova filosofia política e um novo pretexto para o populismo definirá o nosso futuro.