O legado económico internacional de Trump

Seria insensato começar a comemorar o fim da administração do presidente Donald Trump, mas não é cedo demais para refletir sobre o impacto que terá no sistema económico internacional se o seu adversário democrata, Joe Biden, vencer as eleições de novembro. Em algumas áreas, a presidência de Trump deixaria provavelmente uma marca insignificante, que Biden conseguiria apagar com facilidade. Mas em muitas outras, os

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...